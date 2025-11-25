Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 194,59 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Oracle-Aktie in der New York-Sitzung um 2,8 Prozent auf 194,59 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Oracle-Aktie bis auf 185,70 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 193,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.419.832 Oracle-Aktien.

Bei 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 77,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 119,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,84 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 311,00 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 09.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,93 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.12.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

