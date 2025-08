PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von PayPal

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 59,49 EUR ab.

Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,8 Prozent auf 59,49 EUR ab. Die PayPal-Aktie sank bis auf 58,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,93 EUR. Zuletzt wechselten 31.553 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 34,73 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,50 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 18,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 8,36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,23 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

