PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 58,78 EUR.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 58,78 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 58,35 EUR. Bei 59,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 43.353 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,05 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 48,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 17,49 Prozent sinken.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte PayPal die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,23 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie im Fokus: Analysten sehen weiter Kurspotenzial - Überreaktion der Anleger?

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

PayPal-Aktie im Blick: Kommt nach dem Kursrutsch die Erholung?