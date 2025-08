PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von PayPal. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 58,52 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 58,52 EUR zu. Bei 58,53 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 892 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,74 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,12 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 29.07.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,36 Mrd. USD – ein Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,24 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

