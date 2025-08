PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Mittag stärker

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 58,82 EUR nach oben.

Das Papier von PayPal konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 58,82 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 58,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,99 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.498 Stück gehandelt.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 35,46 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 17,55 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 29.07.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2027 6,56 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

