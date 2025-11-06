PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von PayPal
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von PayPal. Der PayPal-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 57,80 EUR.
Die PayPal-Aktie notierte um 20:18 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 57,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 57,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,97 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.255 PayPal-Aktien umgesetzt.
Bei 90,66 EUR markierte der Titel am 17.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 49,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,20 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,092 USD belaufen.
Am 28.10.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
