PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Mittwochvormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 58,33 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 58,33 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 58,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 65 PayPal-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,25 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,85 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Am 29.07.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent auf 8,36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. PayPal dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,25 USD je PayPal-Aktie.

