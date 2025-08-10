DAX24.193 +0,7%ESt505.375 +0,7%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl66,02 -0,1%Gold3.363 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Asiens Börsen schließen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe
RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Aktienentwicklung

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Mittwochvormittag ein

13.08.25 09:24 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Mittwochvormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 58,33 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
58,44 EUR -0,08 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 58,33 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 58,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 65 PayPal-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,25 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,85 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Am 29.07.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent auf 8,36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. PayPal dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,25 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie im Fokus: Neues Krypto-Feature ermöglicht Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co.

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht

PayPal-Aktie: Achtung bei PayPal - diese Daten werden weitergeleitet

In eigener Sache

Übrigens: PayPal und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu PayPal Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.02.2018PayPal NeutralBTIG Research
10.01.2017PayPal HoldLoop Capital
19.09.2016PayPal HoldCanaccord Adams
27.05.2016PayPal HoldNeedham & Company, LLC
28.04.2016PayPal Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst
04.01.2016PayPal SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PayPal Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen