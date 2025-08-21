PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die PayPal-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 58,46 EUR.

Die PayPal-Aktie zeigte sich um 11:39 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 58,46 EUR. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 58,51 EUR zu. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 58,00 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.727 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 55,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 17,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.07.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 8,36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. PayPal dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,26 USD je PayPal-Aktie.

