PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Abend billiger

Die Aktie von PayPal gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 59,56 EUR ab.

Die PayPal-Aktie notierte um 20:20 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 59,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,01 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,51 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.652 PayPal-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2025 auf bis zu 90,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 49,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,73 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Am 29.07.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent auf 8,36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

