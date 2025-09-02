Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochabend mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 24,80 USD abwärts.

Die Pfizer-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 24,80 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 24,76 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,88 USD. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.140.858 Stück gehandelt.

Bei 30,43 USD erreichte der Titel am 10.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 29,17 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,01 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 14,65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 13,28 Mrd. USD umgesetzt.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,08 USD je Aktie aus.

