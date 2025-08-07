Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfizer zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 24,38 USD nach oben.

Die Pfizer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 24,38 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 24,39 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,22 USD. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 607.861 Stück gehandelt.

Am 10.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,79 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,92 USD am 10.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 14,21 Prozent sinken.

Nach 1,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 USD je Pfizer-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2025 3,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Aktien von BioNTech, Moderna & Pfizer im Blick: Kennedy Jr. streicht halbe Milliarde bei mRNA-Impfstoffen

Pfizer-Aktie zieht an: Gewinnausblick trotz Preisdrucks der US-Regierung an

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor einem Jahr angefallen