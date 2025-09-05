Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Nachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Pfizer-Kurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 24,49 USD.

Die Pfizer-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 24,49 USD nach. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 24,41 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,91 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.126.542 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 30,43 USD. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 24,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 20,92 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfizer 1,69 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,17 USD für die Pfizer-Aktie.

Am 05.08.2025 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2025 3,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

