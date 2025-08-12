Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Das Papier von Pfizer konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 25,03 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 25,07 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,75 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 887.203 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 30,43 USD erreichte der Titel am 10.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,44 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,70 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,17 USD.

Pfizer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent auf 14,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,07 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

