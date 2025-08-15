Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Pfizer zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Pfizer-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 25,14 USD.

Mit einem Kurs von 25,14 USD zeigte sich die Pfizer-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 25,20 USD. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 25,03 USD ein. Bei 25,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 778.264 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2024 markierte das Papier bei 30,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,69 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,17 USD.

Pfizer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,31 Prozent auf 14,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,08 USD je Aktie.

