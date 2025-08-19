DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.633 +1,9%Nas21.500 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,85 +0,3%Gold3.370 +1,0%
Kursentwicklung im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Freitagabend fester

22.08.25 20:25 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Freitagabend fester

Die Aktie von Pfizer zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 25,81 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,3 Prozent auf 25,81 USD. Bei 26,11 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.664.887 Pfizer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,43 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2024 erreicht. Gewinne von 17,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,17 USD.

Pfizer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 14,65 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,08 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

