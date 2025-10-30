Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 24,17 USD abwärts.
Um 15:52 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 24,17 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 24,16 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,30 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.061.856 Pfizer-Aktien den Besitzer.
Am 01.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 18,49 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,69 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,33 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 14,65 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Pfizer die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,04 USD je Aktie.
