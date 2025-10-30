DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,68 -0,3%Gold4.017 +1,8%
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend in Grün

30.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Pfizer zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 24,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,14 EUR 0,14 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 24,37 USD. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 24,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 24,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 5.583.485 Stück.

Am 01.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,55 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,92 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,69 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.

Pfizer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,22 Prozent auf 14,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 17,70 Mrd. USD umgesetzt.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Pfizer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,04 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

