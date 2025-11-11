DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.470 -0,2%Bitcoin88.753 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,08 +1,6%Gold4.132 +0,4%
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Notierung im Fokus

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Abend mit Abschlägen

11.11.25 20:23 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 2,48 USD abwärts.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 2,48 USD. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,37 USD nach. Mit einem Wert von 2,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 13.181.213 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,58 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 85,05 Prozent Luft nach oben. Am 17.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,69 USD. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 258,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 11.08.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,97 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 26.02.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Plug Power.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,636 USD je Plug Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

