Euro STOXX 50-Marktbericht

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen

08.08.25 09:28 Uhr
Wie bereits am Vortag richtet sich der Euro STOXX 50 auch am fünften Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
362,40 EUR -3,80 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
25,61 EUR 0,23 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Danone S.A.
71,28 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
257,40 EUR -1,90 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
29,92 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enel S.p.A.
7,72 EUR -0,03 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
51,58 EUR 0,58 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
563,40 EUR -39,20 EUR -6,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordea Bank Abp Registered Shs
13,00 EUR -0,05 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.689,50 EUR 34,50 EUR 2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
251,95 EUR -0,75 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
230,00 EUR 2,95 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
93,00 EUR -0,22 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.332,3 PKT 0,3 PKT 0,00%
Charts|News|Analysen

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent auf 5.332,53 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,393 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,079 Prozent auf 5.336,26 Punkte an der Kurstafel, nach 5.332,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5.344,13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.330,37 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 3,13 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.07.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5.371,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.288,94 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 08.08.2024, einen Wert von 4.668,74 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,43 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5.568,19 Punkten. Bei 4.540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,77 Prozent auf 1.670,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,31 Prozent auf 94,48 EUR), Bayer (+ 1,30 Prozent auf 25,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,10 Prozent auf 51,60 EUR) und Siemens (+ 1,03 Prozent auf 229,45 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-7,37 Prozent auf 563,00 EUR), Allianz (-1,36 Prozent auf 361,90 EUR), SAP SE (-0,96 Prozent auf 252,30 EUR), Enel (-0,36 Prozent auf 7,72 EUR) und Deutsche Börse (-0,35 Prozent auf 258,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 422.158 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 289,811 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,30 erwartet. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
09:11Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:11Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
04.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

