Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen

Euro STOXX 50-Marktbericht

Wie bereits am Vortag richtet sich der Euro STOXX 50 auch am fünften Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent auf 5.332,53 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,393 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,079 Prozent auf 5.336,26 Punkte an der Kurstafel, nach 5.332,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5.344,13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.330,37 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 3,13 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.07.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5.371,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.288,94 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 08.08.2024, einen Wert von 4.668,74 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,43 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5.568,19 Punkten. Bei 4.540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,77 Prozent auf 1.670,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,31 Prozent auf 94,48 EUR), Bayer (+ 1,30 Prozent auf 25,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,10 Prozent auf 51,60 EUR) und Siemens (+ 1,03 Prozent auf 229,45 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-7,37 Prozent auf 563,00 EUR), Allianz (-1,36 Prozent auf 361,90 EUR), SAP SE (-0,96 Prozent auf 252,30 EUR), Enel (-0,36 Prozent auf 7,72 EUR) und Deutsche Börse (-0,35 Prozent auf 258,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 422.158 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 289,811 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,30 erwartet. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

