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Pötsch soll VW-Chefkontrolleur bleiben

20.03.26 19:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
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WOLFSBURG (dpa-AFX) - Hans Dieter Pötsch soll oberster Kontrolleur des Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzerns bleiben. Der Nominierungsausschuss des VW (Volkswagen (VW) vz)-Aufsichtsrats schlug den 74-Jährigen zur Wiederwahl vor, wie das Unternehmen mitteilte. Dieser Vorschlag wird dem Aufsichtsrat in seiner kommenden Sitzung vorgelegt, am 18. Juni soll die Hauptversammlung darüber entscheiden.

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Pötsch erklärte dazu laut Mitteilung: "Dem Wunsch, das Unternehmen weiterhin an der Spitze des Kontroll- und Beratungsgremiums durch diese herausfordernden Zeiten zu führen, komme ich gerne nach." Sein Ziel bleibe es, VW "wetterfest" aufzustellen. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die Personalie berichtet.

Der Österreicher Pötsch arbeitet seit 2003 für die VW-Gruppe, zwölf Jahre als Finanzvorstand und seit Herbst 2015 an der Spitze des Aufsichtsrats./seb/DP/nas

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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
16.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
11.03.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
11.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
16.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
10.03.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
11.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
10.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
10.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
10.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

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