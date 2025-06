Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 34,79 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 34,79 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,10 EUR. Bei 35,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.530 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Bei 49,74 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 30,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,43 EUR.

Porsche Automobil vz gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -3,53 EUR. Ein Jahr zuvor waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 189,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -1019000000,00 EUR im Vergleich zu 1,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 13.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 18.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 12,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

