Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Vormittag nordwärts

US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, Palantir, Telekom, DroneShield im Fokus
RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
13.11.25 09:22 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Zuletzt wies die Porsche Automobil-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 37,66 EUR nach oben.

Aktien
Porsche Automobil Holding SE
37,48 EUR 0,42 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 37,66 EUR zu. Die Porsche Automobil-Aktie legte bis auf 37,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.250 Porsche Automobil-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 40,37 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,12 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,00 EUR aus.

Am 13.08.2025 legte Porsche Automobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 38,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 708,00 Mio. EUR.

Am 31.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Porsche Automobil veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil rechnen Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,20 EUR je Aktie in den Porsche Automobil-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen