Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagvormittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 36,59 EUR ab.
Um 09:06 Uhr rutschte die Porsche Automobil vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 36,59 EUR ab. Die Porsche Automobil vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,50 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,60 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.556 Stück gehandelt.
Bei 42,62 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 14,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 20,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,81 EUR. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 37,71 EUR.
Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,53 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,91 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.2024
|Porsche Automobil vz Kaufen
|DZ BANK
|30.08.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|10.02.2025
|Porsche Automobil vz Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.03.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
|03.10.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
