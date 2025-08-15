DAX24.313 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl66,05 -0,1%Gold3.349 +0,4%
Profil
So bewegt sich Porsche Automobil vz

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagvormittag mit Kurseinbußen

18.08.25 09:25 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 36,59 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
36,29 EUR -0,21 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr rutschte die Porsche Automobil vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 36,59 EUR ab. Die Porsche Automobil vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,50 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,60 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.556 Stück gehandelt.

Bei 42,62 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 14,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 20,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,81 EUR. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 37,71 EUR.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,53 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,91 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären

Aktien-Tipp Porsche Automobil vz-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Porsche SE-Aktie dennoch im Plus: Porsche SE streicht Jahresprognose zusammen - Fokus auf Rüstung

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumRatingAnalyst
