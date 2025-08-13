Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Porsche Automobil vz

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 37,62 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 37,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 37,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.226 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,29 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Abschläge von 19,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,71 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,63 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,45 Prozent auf 1,53 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Porsche Automobil vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 7,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

