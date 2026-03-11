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Porsche SE platziert Schuldscheindarlehen über 0,7 Milliarden Euro

19.03.26 13:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
31,70 EUR -0,78 EUR -2,40%
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DOW JONES--Die Porsche SE hat ein weiteres Schuldscheindarlehen begeben. Das Darlehen über 0,7 Milliarden Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird variabel verzinst. Mit dem Geld soll eine variabel verzinsliche Tranche eines 2023 platzierten Schuldscheindarlehens vorzeitig abgelöst werden.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

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