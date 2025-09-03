DAX23.773 +0,8%ESt505.344 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl66,96 -0,6%Gold3.544 -0,5%
Notierung im Blick

Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagmittag höher

04.09.25 12:05 Uhr
Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 44,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,67 EUR 0,21 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 44,68 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 44,70 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,07 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 128.846 Porsche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,00 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 67,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,63 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,45 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 23.10.2026 dürfte Porsche die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

