Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 44,68 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 44,68 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 44,70 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,07 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 128.846 Porsche-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,00 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 67,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,63 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,45 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 23.10.2026 dürfte Porsche die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je Porsche-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie
JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen
Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins
Porsche-Aktie stabil: Stellenstreichung bei Batterietochter Cellforce
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Porsche
Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Porsche Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|04.08.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Porsche Hold
|Warburg Research
|31.07.2025
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|Porsche Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Porsche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
|02.10.2023
|Porsche Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen