Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagnachmittag gesucht

Die Aktie von Porsche vz zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 43,00 EUR.

Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 43,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche vz-Aktie sogar auf 43,53 EUR. Bei 43,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 251.901 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,30 EUR an. Gewinne von 65,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,58 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 7,95 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,969 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,04 EUR für die Porsche vz-Aktie.

Am 30.07.2025 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,98 Prozent zurück. Hier wurden 9,30 Mrd. EUR gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche vz am 24.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 0,325 EUR je Aktie aus.

