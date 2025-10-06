DAX24.375 ±-0,0%Est505.628 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1657 -0,6%Öl65,69 +2,1%Gold3.941 +1,4%
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
So bewegt sich Porsche vz

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagmittag höher

06.10.25 12:05 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 43,33 EUR.

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Porsche vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 43,33 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche vz-Aktie bisher bei 43,43 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 152.044 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,30 EUR erreichte der Titel am 15.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 9,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,969 EUR. Analysten bewerten die Porsche vz-Aktie im Durchschnitt mit 46,04 EUR.

Porsche vz ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche vz 9,30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche vz am 24.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,325 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

