Aktie im Fokus

Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag in Grün

15.09.25 09:29 Uhr
Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag in Grün

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 43,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,81 EUR 0,49 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Porsche konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 43,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 43,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,70 EUR. Bisher wurden heute 26.006 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,11 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,63 EUR.

Am 30.07.2025 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 23.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,70 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Porsche-Aktie dreht ins Minus: Sportwagenbauer will nicht in den USA produzieren - Die Gründe

Porsche-Aktie unter Druck: Autohersteller fliegt aus dem DAX - Index-Anpassungen im Blick

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

