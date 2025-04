Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 43,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 43,25 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,89 EUR nach. Bei 43,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 235.263 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 114,43 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 6,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,72 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 03.04.2025 vor. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,23 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie dennoch im Plus: Rückruf bei Audi und Porsche

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Porsche-Aktie

Porsche-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Porsche-Aktie