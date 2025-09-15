Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag freundlich

DAX23.351 -1,7%ESt505.379 -1,1%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.725 -0,4%Nas22.343 ±-0,0%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1839 +0,6%Öl68,38 +1,4%Gold3.685 +0,2%
16.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Porsche zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 44,58 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 44,58 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 45,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,50 EUR. Zuletzt wechselten 282.673 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 75,00 EUR. 68,24 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,22 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,63 EUR für die Porsche-Aktie.

Porsche veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,98 Prozent zurück. Hier wurden 9,30 Mrd. EUR gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 23.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen

Porsche-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Porsche-Aktie dreht ins Minus: Sportwagenbauer will nicht in den USA produzieren - Die Gründe

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
31.07.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Porsche NeutralUBS AG
31.07.2025Porsche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley
02.10.2023Porsche UnderperformBernstein Research

