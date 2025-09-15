Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag freundlich

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 44,58 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 44,58 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 45,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,50 EUR. Zuletzt wechselten 282.673 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 75,00 EUR. 68,24 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,22 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,63 EUR für die Porsche-Aktie.

Porsche veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,98 Prozent zurück. Hier wurden 9,30 Mrd. EUR gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 23.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

