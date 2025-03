Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Verlusten

Porsche im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 47,18 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 47,18 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 46,92 EUR. Bei 47,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 50.220 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 96,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 104,66 Prozent. Am 31.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,92 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 0,55 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 63,14 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 30.10.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 9,11 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,40 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Porsche-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

