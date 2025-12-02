DAX23.759 +0,7%Est505.706 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,76 +0,6%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.325 +1,3%Euro1,1612 ±0,0%Öl62,95 -0,6%Gold4.203 -0,7%
Pressebericht

Schaeffler-Aktie nahe Jahreshoch: Drohnen-Kooperation steht im Raum

02.12.25 12:23 Uhr
Schaeffler-Aktie steigt nach Rüstungs-Report: Kooperation mit Drohnenbauer Helsing? | finanzen.net

Die Aktien von Schaeffler haben am Dienstagmittag deutlich zugelegt.

Aktien von Schaeffler sind am Dienstagmittag mit 4,7 Prozent Plus an das Zwischenhoch vom November knapp unter 7 Euro zurückgekehrt. Nicht weit darüber liegt das Jahreshoch. Ein Pressebericht traf mit dem Thema Rüstung den Nerv der Anleger. Laut der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) will Schaeffler mit dem Drohnenbauer Helsing zusammenarbeiten.

Helsing stellt mit der HX-2 eine Drohne her, die in der Lage sein soll, Artillerie, gepanzerte und andere militärische Ziele auf bis zu 100 Kilometer Reichweite zu bekämpfen. Der Hersteller verspricht, dass durch Künstliche Intelligenz sichergestellt wird, dass die HX-2 gegen Maßnahmen der elektronischen Kriegsführung immun ist.

Laut dem Blatt will Helsing seine Produktion massiv ausbauen und hofft dabei auf Hilfe von Schaeffler.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
26.11.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
11.11.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Schaeffler NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
04.11.2025Schaeffler BuyWarburg Research
29.10.2025Schaeffler BuyWarburg Research
14.07.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
22.05.2025Schaeffler BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Schaeffler NeutralUBS AG
04.11.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Schaeffler SellUBS AG
07.05.2024Schaeffler SellUBS AG
10.04.2024Schaeffler SellUBS AG
21.03.2024Schaeffler SellUBS AG
05.03.2024Schaeffler SellUBS AG

