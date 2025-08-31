ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag billiger

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,7 Prozent auf 8,11 EUR abwärts.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,7 Prozent auf 8,11 EUR ab. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,11 EUR. Bei 8,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 327.996 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,53 EUR) erklomm das Papier am 29.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 4,92 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 44,51 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,056 EUR aus. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,860 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

