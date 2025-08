ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagnachmittag nahezu unverändert

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 8,00 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 8,00 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 755.681 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 8,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,69 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (4,50 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 77,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,053 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,56 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,01 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 855,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 867,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,817 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

