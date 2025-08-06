DAX24.114 -0,3%ESt505.333 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1646 -0,2%Öl66,47 +0,1%Gold3.399 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
USA erheben offenbar hohe Zölle auf Gold-Importe - Schweiz betroffen USA erheben offenbar hohe Zölle auf Gold-Importe - Schweiz betroffen
MP Materials: Seltene Erden werden zur geopolitischen Waffe! Pentagon und Apple treiben Rohstoffchampion auf Allzeithoch! MP Materials: Seltene Erden werden zur geopolitischen Waffe! Pentagon und Apple treiben Rohstoffchampion auf Allzeithoch!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Kursverlauf

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag nahezu unbewegt

08.08.25 09:25 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,94 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
7,94 EUR 0,06 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 7,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,95 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 7,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.843 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,13 EUR) erklomm das Papier am 29.07.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,46 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,29 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,056 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,71 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 867,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,860 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Spitze empfiehlt Annahme von Berlusconi-Angebot - Aktie tiefer

Trotz höherer Belusconi-Offerte: PPF bleibt bei Kaufangebot - ProSiebenSat.1-Aktie leichter

ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2025ProSiebenSat1 Media SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
16.09.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen