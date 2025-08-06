ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,94 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 7,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,95 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 7,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.843 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,13 EUR) erklomm das Papier am 29.07.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,46 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,29 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,056 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,71 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 867,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,860 EUR je Aktie.

