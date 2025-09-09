ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 7,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,9 Prozent auf 7,05 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,99 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 7,13 EUR. Zuletzt wechselten 82.681 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,53 EUR. Gewinne von 21,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (4,50 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,058 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,68 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 840,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 907,00 Mio. EUR umsetzen können.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,839 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

