Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zieht am Freitagmittag an

10.10.25 12:05 Uhr

10.10.25 12:05 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 5,77 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 5,77 EUR. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,83 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 45.491 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,53 EUR) erklomm das Papier am 29.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 22,01 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,051 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,46 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 907,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 0,770 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1: Prognoseschock beschleunigt den Absturz

ProsiebenSat.1-Aktie fällt nach Analystenurteilen kräftig nach unten

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
11.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

