ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zieht am Freitagmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 5,77 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 5,77 EUR. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,83 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 45.491 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,53 EUR) erklomm das Papier am 29.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 22,01 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,051 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,46 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 907,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 0,770 EUR in den Büchern stehen haben wird.

