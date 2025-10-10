ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 5,71 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich um 15:49 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,71 EUR an der Tafel. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,83 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,60 EUR nach. Bei 5,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 77.608 Stück.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,53 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 49,52 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 21,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,46 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR – eine Minderung von 7,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 907,00 Mio. EUR eingefahren.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,770 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

