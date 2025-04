ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 6,14 EUR. In der Spitze legte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,19 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,17 EUR. Bisher wurden heute 21.550 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,98 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2024. Mit einem Zuwachs von 30,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,65 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,074 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,52 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,895 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

