ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Mittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 7,97 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 7,97 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,99 EUR. Mit einem Wert von 7,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 252.963 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 2,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 43,50 Prozent Luft nach unten.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,056 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,71 EUR aus.

Am 31.07.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,06 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,860 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

