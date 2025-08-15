DAX24.298 -0,3%ESt505.427 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.964 ±0,0%Nas21.606 -0,1%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1674 -0,3%Öl65,55 -0,9%Gold3.337 +0,1%
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- US-Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Broadcom, Palantir, Lilium, Rüstungsaktien im Fokus
Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington
TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben!
So bewegt sich PUMA SE

PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Montagnachmittag nahezu unverändert

18.08.25 16:10 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Montagnachmittag nahezu unverändert

Die Aktie von PUMA SE zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die PUMA SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 17,16 EUR.

Die PUMA SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 17,16 EUR. Die PUMA SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,31 EUR. Die PUMA SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,05 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 401.619 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,93 EUR erreichte der Titel am 11.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 179,39 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 0,64 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,126 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete PUMA SE 0,610 EUR aus. Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,85 EUR.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,67 EUR gegenüber 0,28 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,27 Prozent auf 1,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 28.10.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,953 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

