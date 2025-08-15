PUMA SE Aktie News: Anleger greifen bei PUMA SE am Dienstagnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von PUMA SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die PUMA SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 18,09 EUR zu.

Das Papier von PUMA SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,6 Prozent auf 18,09 EUR. Im Tageshoch stieg die PUMA SE-Aktie bis auf 18,09 EUR. Bei 17,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 640.850 PUMA SE-Aktien.

Bei 47,93 EUR markierte der Titel am 11.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 165,03 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.08.2025 bei 17,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 6,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem PUMA SE seine Aktionäre 2024 mit 0,610 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,126 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 25,85 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 24.07.2025 vor. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat PUMA SE im vergangenen Quartal 1,94 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PUMA SE 2,12 Mrd. EUR umsetzen können.

PUMA SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,953 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

