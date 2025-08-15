DAX24.432 +0,5%ESt505.486 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow44.981 +0,2%Nas21.410 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1669 +0,1%Öl66,12 -0,5%Gold3.326 -0,2%
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- US-Börsen uneins -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an - Schweiz bereit Ukraine-Gipfel ausrichten
Fokus auf Aktienkurs

PUMA SE Aktie News: Anleger greifen bei PUMA SE am Dienstagnachmittag zu

19.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von PUMA SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die PUMA SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 18,09 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
18,08 EUR 0,75 EUR 4,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von PUMA SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,6 Prozent auf 18,09 EUR. Im Tageshoch stieg die PUMA SE-Aktie bis auf 18,09 EUR. Bei 17,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 640.850 PUMA SE-Aktien.

Bei 47,93 EUR markierte der Titel am 11.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 165,03 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.08.2025 bei 17,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 6,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem PUMA SE seine Aktionäre 2024 mit 0,610 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,126 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 25,85 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 24.07.2025 vor. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat PUMA SE im vergangenen Quartal 1,94 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PUMA SE 2,12 Mrd. EUR umsetzen können.

PUMA SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,953 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren angefallen

Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr bedeutet

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
25.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK
25.07.2025PUMA SE SellUBS AG
02.07.2025PUMA SE SellUBS AG

