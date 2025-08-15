PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 17,33 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die PUMA SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Bei 17,33 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.238 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 176,65 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Verlust von 1,62 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,126 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,85 EUR für die PUMA SE-Aktie.

PUMA SE ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PUMA SE 0,28 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,27 Prozent zurück. Hier wurden 1,94 Mrd. EUR gegenüber 2,12 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,953 EUR je PUMA SE-Aktie stehen.

