Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX tritt auf der Stelle - kein klarer Trend erkennbar
McDonald's macht Fast Food wieder bezahlbar! Für mich klar der richtige Schritt!
PUMA SE im Fokus

PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittag mit Kurseinbußen

21.08.25 12:06 Uhr
Die Aktie von PUMA SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PUMA SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 17,98 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
17,98 EUR 0,03 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die PUMA SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 17,98 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 17,87 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,15 EUR. Zuletzt wechselten 117.204 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 166,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PUMA SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.08.2025 bei 17,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 5,17 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,610 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,126 EUR je PUMA SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,85 EUR aus.

PUMA SE gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,94 Mrd. EUR, gegenüber 2,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,27 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,953 EUR je PUMA SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
25.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK
25.07.2025PUMA SE SellUBS AG
02.07.2025PUMA SE SellUBS AG

