PUMA SE Aktie News: PUMA SE zieht am Freitagmittag an
Die Aktie von PUMA SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die PUMA SE-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 2,6 Prozent auf 18,59 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bei 18,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,13 EUR. Der Tagesumsatz der PUMA SE-Aktie belief sich zuletzt auf 173.857 Aktien.
Am 11.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,93 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 157,90 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,05 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 9,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,610 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,126 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,85 EUR an.
PUMA SE veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,67 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 1,94 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PUMA SE 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.
Laut Analysten dürfte PUMA SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,953 EUR einfahren.
Analysen zu PUMA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|31.07.2025
|PUMA SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|PUMA SE Reduce
|Baader Bank
