QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN reagiert am Freitagmittag positiv

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:47 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 41,36 EUR zu. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 41,67 EUR. Bei 41,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.344 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,50 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,23 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,160 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,00 EUR.

Am 07.05.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,60 Prozent zurück. Hier wurden 483,46 Mio. USD gegenüber 496,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können QIAGEN-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,35 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

