QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von QIAGEN zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 41,18 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 41,18 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,39 EUR. Zuletzt wechselten 88.887 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,86 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,160 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,00 EUR aus.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN -0,85 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 533,54 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,35 USD je QIAGEN-Aktie.

