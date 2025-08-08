QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf QIAGEN-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 41,36 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 41,36 EUR. Bei 41,69 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,47 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 95.782 QIAGEN-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 12,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,23 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,160 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Am 05.08.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,85 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 533,54 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,34 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

