QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Montagmittag ins Minus

So entwickelt sich QIAGEN

17.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 38,11 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
38,14 EUR -0,08 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,1 Prozent auf 38,11 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bisher bei 38,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,27 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.506 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 24,26 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,200 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 04.11.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 532,58 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 501,87 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,36 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
